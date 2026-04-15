Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Langfristige Investition
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Donegal Group A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Donegal Group A-Papier letztlich bei 14,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 683,060 Donegal Group A-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.04.2026 11 714,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,15 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17,14 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Donegal Group A eine Marktkapitalisierung von 630,51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Donegal Group Inc. (A)
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