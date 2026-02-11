NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group A von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Donegal Group A-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Donegal Group A-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Donegal Group A-Anteile bei 15,20 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Donegal Group A-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 657,895 Donegal Group A-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.02.2026 auf 18,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 335,53 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 12 335,53 USD entspricht einer Performance von +23,36 Prozent.

Der Marktwert von Donegal Group A betrug jüngst 670,83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at