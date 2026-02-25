Donegal Grou a Aktie

WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

Performance im Blick 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group A-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Donegal Group A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Donegal Group A-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Donegal Group A-Aktie an diesem Tag bei 14,02 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 71,327 Donegal Group A-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.02.2026 auf 17,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 243,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,39 Prozent gesteigert.

Donegal Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 614,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

