NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group A-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Donegal Group A-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Donegal Group A-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,83 USD. Bei einem Donegal Group A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,743 Donegal Group A-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 18,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,66 Prozent vermehrt.

Donegal Group A war somit zuletzt am Markt 664,39 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at