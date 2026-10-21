Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Donegal Group A-Investition im Blick
|
21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group A-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Donegal Group A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Donegal Group A-Aktie bei 19,31 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 517,866 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 720,35 USD, da sich der Wert einer Donegal Group A-Aktie am 20.10.2026 auf 18,77 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 2,80 Prozent.
Der Donegal Group A-Wert an der Börse wurde auf 673,64 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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