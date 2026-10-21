NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group A-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Donegal Group A eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Donegal Group A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Donegal Group A-Aktie bei 19,31 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 517,866 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 720,35 USD, da sich der Wert einer Donegal Group A-Aktie am 20.10.2026 auf 18,77 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 2,80 Prozent.

Der Donegal Group A-Wert an der Börse wurde auf 673,64 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at