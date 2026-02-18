Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Donegal Group A-Investition im Blick
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Donegal Group A von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Donegal Group A-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,562 Donegal Group A-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 18,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,28 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 24,28 Prozent vermehrt.
Alle Donegal Group A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 674,20 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!