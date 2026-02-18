Donegal Grou a Aktie

WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

Donegal Group A-Investition im Blick 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Donegal Group A von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Donegal Group A-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Donegal Group A-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,562 Donegal Group A-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 18,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,28 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 24,28 Prozent vermehrt.

Alle Donegal Group A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 674,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

