NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Donegal Group A von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Donegal Group A-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Donegal Group A-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,55 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 64,309 Donegal Group A-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 18,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 201,29 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20,13 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Donegal Group A betrug jüngst 683,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at