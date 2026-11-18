Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Donegal Group A-Einstiegs gewesen.

Das Donegal Group A-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Donegal Group A-Papier an diesem Tag 19,90 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,025 Donegal Group A-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (18,97 USD), wäre das Investment nun 95,33 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 4,67 Prozent gleich.

Donegal Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 707,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at