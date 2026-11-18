Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Lohnender Donegal Group A-Einstieg?
|
18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Donegal Group A-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Donegal Group A-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Donegal Group A-Papier an diesem Tag 19,90 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,025 Donegal Group A-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (18,97 USD), wäre das Investment nun 95,33 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 4,67 Prozent gleich.
Donegal Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 707,14 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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