NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Donegal Group A-Investition eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Donegal Group A-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Donegal Group A-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Donegal Group A-Anteile bei 14,59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,854 Donegal Group A-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,86 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Anteils am 29.08.2023 auf 14,57 USD belief. Das entspricht einem Minus von 0,14 Prozent.

Der Marktwert von Donegal Group A betrug jüngst 480,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at