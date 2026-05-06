Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Donegal Group A-Performance
|
06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Donegal Group A von vor einem Jahr angefallen
Donegal Group A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,83 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 504,286 Donegal Group A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.05.2026 8 335,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,53 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16,64 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Donegal Group A eine Börsenbewertung in Höhe von 595,80 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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