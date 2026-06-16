NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Donegal Group B-Einstiegs gewesen.

Am 16.06.2016 wurden Donegal Group B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Donegal Group B-Papier an diesem Tag 15,00 USD wert. Bei einem Donegal Group B-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 666,667 Donegal Group B-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 146,67 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 15.06.2026 auf 18,22 USD belief. Damit wäre die Investition 21,47 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group B bezifferte sich zuletzt auf 667,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at