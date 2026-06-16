Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Donegal Group B-Anlage im Blick
|
16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 16.06.2016 wurden Donegal Group B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Donegal Group B-Papier an diesem Tag 15,00 USD wert. Bei einem Donegal Group B-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 666,667 Donegal Group B-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 146,67 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 15.06.2026 auf 18,22 USD belief. Damit wäre die Investition 21,47 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Donegal Group B bezifferte sich zuletzt auf 667,30 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)
|
18:02
|Pluszeichen in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
16:01
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
16.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
16.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
15.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
15.06.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.06.26