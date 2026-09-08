Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Lukrative Donegal Group B-Investition?
|
08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Donegal Group B-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Donegal Group B-Aktie betrug an diesem Tag 22,10 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Donegal Group B-Aktie investierten, hätten nun 452,489 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 11 199,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,75 USD belief. Mit einer Performance von +11,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Donegal Group B zuletzt 904,83 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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