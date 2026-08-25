Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Performance unter der Lupe
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25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 25.08.2023 wurde die Donegal Group B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,845 Donegal Group B-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 162,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,71 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,29 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Donegal Group B eine Börsenbewertung in Höhe von 904,26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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