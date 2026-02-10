Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

Profitable Donegal Group B-Investition? 10.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Donegal Group B-Einstiegs gewesen.

Am 10.02.2023 wurden Donegal Group B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Donegal Group B-Aktie bei 15,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 641,849 Donegal Group B-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 071,89 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 09.02.2026 auf 17,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,72 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group B belief sich zuletzt auf 710,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

