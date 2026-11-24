Vor Jahren in Donegal Group B eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Donegal Group B-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,34 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 74,963 Donegal Group B-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 559,97 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 23.11.2026 auf 34,15 USD belief. Damit wäre die Investition um 156,00 Prozent gestiegen.

Donegal Group B wurde am Markt mit 1,30 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at