Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Rentabler Donegal Group B-Einstieg?
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24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 5 Jahren eingebracht
Die Donegal Group B-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,34 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 74,963 Donegal Group B-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 559,97 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 23.11.2026 auf 34,15 USD belief. Damit wäre die Investition um 156,00 Prozent gestiegen.
Donegal Group B wurde am Markt mit 1,30 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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