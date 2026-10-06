Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

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Donegal Group B-Investition 06.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group B von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Donegal Group B eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Donegal Group B-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,35 USD wert. Bei einem Donegal Group B-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,116 Donegal Group B-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Donegal Group B-Anteile wären am 05.10.2026 106,97 USD wert, da der Schlussstand 17,49 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +6,97 Prozent.

Der Marktwert von Donegal Group B betrug jüngst 640,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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