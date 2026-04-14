Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Donegal Group B-Investmentbeispiel
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14.04.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group B von vor 5 Jahren abgeworfen
Donegal Group B-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Donegal Group B-Papier bei 14,80 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Donegal Group B-Papier investiert hätte, befänden sich nun 675,676 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 486,49 USD, da sich der Wert einer Donegal Group B-Aktie am 13.04.2026 auf 18,48 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +24,86 Prozent.
Donegal Group B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 640,22 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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