NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group B von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Donegal Group B-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Donegal Group B-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Donegal Group B-Aktie bei 15,00 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 66,667 Donegal Group B-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 650,00 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 31.08.2026 auf 24,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,00 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Donegal Group B betrug jüngst 877,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at