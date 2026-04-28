NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group B von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Donegal Group B-Einstiegs gewesen.

Die Donegal Group B-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,70 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 59,880 Donegal Group B-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 185,63 USD, da sich der Wert einer Donegal Group B-Aktie am 27.04.2026 auf 19,80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,56 Prozent.

Donegal Group B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 720,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at