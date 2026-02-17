Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Profitabler Donegal Group B-Einstieg?
|
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group B von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 17.02.2021 wurde das Donegal Group B-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12,46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Donegal Group B-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,026 Donegal Group B-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 130,90 USD, da sich der Wert einer Donegal Group B-Aktie am 13.02.2026 auf 16,31 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 30,90 Prozent gesteigert.
Donegal Group B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 595,29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
