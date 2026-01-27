NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Donegal Group B von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Donegal Group B-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Donegal Group B-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Donegal Group B-Aktie bei 15,10 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,623 Donegal Group B-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 26.01.2026 101,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,36 USD belief. Das entspricht einem Plus von 1,72 Prozent.

Donegal Group B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 554,12 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at