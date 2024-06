NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Donegal Group B von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Donegal Group B-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 10 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 476,190 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 747,62 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Papiers am 17.06.2024 auf 12,07 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 42,52 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Donegal Group B eine Börsenbewertung in Höhe von 395,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at