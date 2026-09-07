Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Profitable Dorel Industries-Investition?
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dorel Industries von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Dorel Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse TSX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Dorel Industries-Papier letztlich bei 1,33 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7 518,797 Dorel Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Dorel Industries-Aktien wären am 04.09.2026 12 030,08 CAD wert, da der Schlussstand 1,60 CAD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,30 Prozent erhöht.
Dorel Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 55,06 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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