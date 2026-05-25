Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Dorel Industries-Investition im Blick
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25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dorel Industries von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurde das Dorel Industries-Papier via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Dorel Industries-Aktie an diesem Tag 4,20 CAD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 380,952 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 1,64 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 904,76 CAD wert. Aus 10 000 CAD wurden somit 3 904,76 CAD, was einer negativen Performance von 60,95 Prozent entspricht.
Der Dorel Industries-Wert an der Börse wurde auf 56,82 Mio. CAD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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