NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dorel Industries von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Dorel Industries-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Dorel Industries-Papier via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Dorel Industries-Aktie an diesem Tag 4,20 CAD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 380,952 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 1,64 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 904,76 CAD wert. Aus 10 000 CAD wurden somit 3 904,76 CAD, was einer negativen Performance von 60,95 Prozent entspricht.

Der Dorel Industries-Wert an der Börse wurde auf 56,82 Mio. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at