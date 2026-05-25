Dorel Industries Aktie

Dorel Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dorel Industries-Investition im Blick 25.05.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dorel Industries von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Dorel Industries-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Dorel Industries-Papier via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Dorel Industries-Aktie an diesem Tag 4,20 CAD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 380,952 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 1,64 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 904,76 CAD wert. Aus 10 000 CAD wurden somit 3 904,76 CAD, was einer negativen Performance von 60,95 Prozent entspricht.

Der Dorel Industries-Wert an der Börse wurde auf 56,82 Mio. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dorel Industries Inc.

mehr Nachrichten