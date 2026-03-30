NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dorel Industries von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Dorel Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Dorel Industries-Papier via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Dorel Industries-Aktie an diesem Tag 3,86 CAD wert. Hätte ein Anleger 100 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Dorel Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 25,907 Dorel Industries-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.03.2026 gerechnet (1,77 CAD), wäre das Investment nun 45,85 CAD wert. Das entspricht einem Minus von 54,15 Prozent.

Jüngst verzeichnete Dorel Industries eine Marktkapitalisierung von 61,26 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at