NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dorel Industries von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Dorel Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Dorel Industries-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 11,97 CAD. Wenn ein Anleger damals 10 000 CAD in das Dorel Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 835,422 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Dorel Industries-Aktie auf 1,66 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 386,80 CAD wert. Mit einer Performance von -86,13 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Dorel Industries zuletzt 57,52 Mio. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at