Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Lohnendes Dorel Industries-Investment?
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19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dorel Industries von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde die Dorel Industries-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete die Dorel Industries-Aktie bei 23,25 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 430,108 Dorel Industries-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 615,05 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Papiers am 16.10.2026 auf 1,43 CAD belief. Aus 10 000 CAD wurden somit 615,05 CAD, was einer negativen Performance von 93,85 Prozent entspricht.
Dorel Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,24 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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