Dorel Industries Aktie

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WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058

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Lohnende Dorel Industries-Anlage? 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dorel Industries von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Dorel Industries-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Dorel Industries-Aktie via Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Dorel Industries-Aktie 1,80 CAD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 555,556 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 683,33 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Anteils am 30.10.2026 auf 1,23 CAD belief. Damit hätte sich das Investment um 31,67 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Dorel Industries eine Marktkapitalisierung von 44,42 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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