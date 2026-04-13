Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Lukrative Dorel Industries-Anlage?
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13.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse TSX Handel mit Dorel Industries-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,42 CAD. Hätte ein Anleger 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Dorel Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 364,697 Dorel Industries-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.04.2026 auf 1,68 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 612,69 CAD wert. Das kommt einer Abnahme um 93,87 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Dorel Industries belief sich jüngst auf 58,22 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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