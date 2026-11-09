Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Hochrechnung
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09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Die Dorel Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,38 CAD. Wer vor 3 Jahren 10 000 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hat, hat nun 1 858,736 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 2 527,88 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,36 CAD belief. Mit einer Performance von -74,72 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Dorel Industries wurde am Markt mit 47,02 Mio. CAD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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