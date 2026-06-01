Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Frühe Anlage
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01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Dorel Industries-Papier via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Dorel Industries-Papier an diesem Tag bei 12,52 CAD. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,987 Anteile im Depot. Die gehaltenen Dorel Industries-Aktien wären am 29.05.2026 13,50 CAD wert, da der Schlussstand 1,69 CAD betrug. Mit einer Performance von -86,50 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Dorel Industries jüngst 58,47 Mio. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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