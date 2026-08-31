Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Rentable Dorel Industries-Investition?
|
31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Dorel Industries-Papier via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete das Dorel Industries-Papier bei 37,43 CAD. Bei einer 1 000-CAD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,717 Dorel Industries-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41,41 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Anteils am 28.08.2026 auf 1,55 CAD belief. Mit einer Performance von -95,86 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Dorel Industries war somit zuletzt am Markt 53,34 Mio. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dorel Industries Inc.
Analysen zu Dorel Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dorel Industries Inc.
|0,96
|2,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.