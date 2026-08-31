NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Dorel Industries-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Dorel Industries-Papier via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete das Dorel Industries-Papier bei 37,43 CAD. Bei einer 1 000-CAD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,717 Dorel Industries-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41,41 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Anteils am 28.08.2026 auf 1,55 CAD belief. Mit einer Performance von -95,86 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Dorel Industries war somit zuletzt am Markt 53,34 Mio. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at