NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Dorel Industries-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Dorel Industries-Anteile via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4,58 CAD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CAD in den Konzern investierten, besitzen nun 21,834 Dorel Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.06.2026 auf 1,49 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32,53 CAD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67,47 Prozent verringert.

Dorel Industries wurde am Markt mit 51,45 Mio. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at