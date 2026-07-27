Dorel Industries Aktie

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WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058

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Lohnender Dorel Industries-Einstieg? 27.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Dorel Industries-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Dorel Industries-Anteilen via Börse TSX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,52 CAD. Wenn ein Anleger damals 10 000 CAD in das Dorel Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 688,705 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Dorel Industries-Aktien wären am 24.07.2026 1 053,72 CAD wert, da der Schlussstand 1,53 CAD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89,46 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Dorel Industries bezifferte sich zuletzt auf 52,87 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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