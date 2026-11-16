Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Rentabler Dorel Industries-Einstieg?
|
16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse TSX Handel mit der Dorel Industries-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Dorel Industries-Aktie an diesem Tag 20,48 CAD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,883 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5,96 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Papiers am 13.11.2026 auf 1,22 CAD belief. Damit hätte sich das Investment um 94,04 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Dorel Industries belief sich zuletzt auf 42,02 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dorel Industries Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
13.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
11.11.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
10.11.26
|Schwache Performance in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite leichter (finanzen.at)
Analysen zu Dorel Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dorel Industries Inc.
|0,76
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.