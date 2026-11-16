NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Dorel Industries-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse TSX Handel mit der Dorel Industries-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Dorel Industries-Aktie an diesem Tag 20,48 CAD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,883 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5,96 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Papiers am 13.11.2026 auf 1,22 CAD belief. Damit hätte sich das Investment um 94,04 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Dorel Industries belief sich zuletzt auf 42,02 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at