NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dorel Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Dorel Industries-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Dorel Industries-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 35,85 CAD wert. Hätte ein Anleger 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Dorel Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,894 Dorel Industries-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 44,07 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Papiers am 05.06.2026 auf 1,58 CAD belief. Damit wäre die Investition um 95,59 Prozent gesunken.

Alle Dorel Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 54,86 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at