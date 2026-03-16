Dorel Industries Aktie
WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058
|Performance im Blick
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16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dorel Industries von vor 10 Jahren bedeutet
Am 16.03.2016 wurden Dorel Industries-Anteile an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,34 CAD. Hätte ein Anleger 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Dorel Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36,576 Dorel Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.03.2026 auf 1,71 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,55 CAD wert. Das entspricht einem Schwund von 93,75 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Dorel Industries belief sich zuletzt auf 59,41 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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