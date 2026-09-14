NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dorel Industries von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Dorel Industries-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das Dorel Industries-Papier an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,39 CAD. Bei einer 100-CAD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 18,553 Dorel Industries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Dorel Industries-Papiere wären am 11.09.2026 28,94 CAD wert, da der Schlussstand 1,56 CAD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 71,06 Prozent abgenommen.

Dorel Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53,77 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at