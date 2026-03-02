NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dorel Industries von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Dorel Industries-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Dorel Industries-Anteilen via Börse TSX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,55 CAD. Bei einer 10 000-CAD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 197,802 Dorel Industries-Papiere. Die gehaltenen Dorel Industries-Papiere wären am 27.02.2026 3 868,13 CAD wert, da der Schlussstand 1,76 CAD betrug. Aus 10 000 CAD wurden somit 3 868,13 CAD, was einer negativen Performance von 61,32 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Dorel Industries belief sich jüngst auf 57,57 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at