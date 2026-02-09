Dorel Industries Aktie

Dorel Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914262 / ISIN: CA25822C2058

Rentabler Dorel Industries-Einstieg? 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dorel Industries von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Dorel Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Dorel Industries-Aktie via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Dorel Industries-Papiers betrug an diesem Tag 15,65 CAD. Wenn ein Anleger damals 10 000 CAD in das Dorel Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 638,978 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Dorel Industries-Aktie auf 1,94 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 239,62 CAD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 87,60 Prozent.

Dorel Industries war somit zuletzt am Markt 63,42 Mio. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

