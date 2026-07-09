NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen DXP Enterprises-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 09.07.2023 wurden DXP Enterprises-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren DXP Enterprises-Anteile 36,85 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DXP Enterprises-Aktie investiert, befänden sich nun 27,137 DXP Enterprises-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.07.2026 auf 158,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 291,72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +329,17 Prozent.

DXP Enterprises war somit zuletzt am Markt 2,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at