DXP Enterprises Aktie

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WKN: 923451 / ISIN: US2333774071

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Profitable DXP Enterprises-Investition? 07.05.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DXP Enterprises gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das DXP Enterprises-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der DXP Enterprises-Aktie betrug an diesem Tag 88,78 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11,264 DXP Enterprises-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 044,49 USD, da sich der Wert einer DXP Enterprises-Aktie am 06.05.2026 auf 181,51 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 104,45 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von DXP Enterprises bezifferte sich zuletzt auf 2,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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