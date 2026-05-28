DXP Enterprises Aktie

DXP Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923451 / ISIN: US2333774071

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DXP Enterprises-Investition 28.05.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen DXP Enterprises-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DXP Enterprises-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die DXP Enterprises-Aktie bei 13,36 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 74,850 DXP Enterprises-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der DXP Enterprises-Aktie auf 149,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 206,59 USD wert. Damit wäre die Investition um 1 020,66 Prozent gestiegen.

Insgesamt war DXP Enterprises zuletzt 2,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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