DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|Langfristige Performance
|
29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden DXP Enterprises-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren DXP Enterprises-Anteile 31,82 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 314,268 DXP Enterprises-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52 697,99 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Anteils am 28.10.2026 auf 167,69 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 52 697,99 USD, was einer positiven Performance von 426,98 Prozent entspricht.
Der Marktwert von DXP Enterprises betrug jüngst 2,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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