22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden DXP Enterprises-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das DXP Enterprises-Papier bei 29,00 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die DXP Enterprises-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,483 DXP Enterprises-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 404,83 USD, da sich der Wert einer DXP Enterprises-Aktie am 21.01.2026 auf 127,74 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 340,48 Prozent erhöht.
Alle DXP Enterprises-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
