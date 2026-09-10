DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|Hochrechnung
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10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 5 Jahren abgeworfen
Das DXP Enterprises-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DXP Enterprises-Aktie bei 27,61 USD. Bei einem DXP Enterprises-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36,219 DXP Enterprises-Aktien. Die gehaltenen DXP Enterprises-Aktien wären am 09.09.2026 6 756,97 USD wert, da der Schlussstand 186,56 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 6 756,97 USD entspricht einer Performance von +575,70 Prozent.
DXP Enterprises markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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