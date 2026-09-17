NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DXP Enterprises-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in DXP Enterprises eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das DXP Enterprises-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die DXP Enterprises-Aktie 25,95 USD wert. Bei einem DXP Enterprises-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 385,356 DXP Enterprises-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen DXP Enterprises-Anteile wären am 16.09.2026 70 728,32 USD wert, da der Schlussstand 183,54 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 607,28 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DXP Enterprises eine Börsenbewertung in Höhe von 2,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at