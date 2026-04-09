NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DXP Enterprises-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DXP Enterprises-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der DXP Enterprises-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die DXP Enterprises-Anteile bei 81,45 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 1,228 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.04.2026 auf 148,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182,69 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 82,69 Prozent erhöht.

Der Marktwert von DXP Enterprises betrug jüngst 2,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at