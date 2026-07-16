DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|Performance unter der Lupe
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16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DXP Enterprises-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 31,58 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 316,656 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.07.2026 auf 165,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52 419,25 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 424,19 Prozent angezogen.
Am Markt war DXP Enterprises jüngst 2,53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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