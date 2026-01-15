DXP Enterprises Aktie

WKN: 923451 / ISIN: US2333774071

Langfristige Anlage 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DXP Enterprises-Aktie Anlegern gebracht.

Die DXP Enterprises-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das DXP Enterprises-Papier an diesem Tag 98,55 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DXP Enterprises-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,015 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,28 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Papiers am 14.01.2026 auf 115,58 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,28 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete DXP Enterprises eine Marktkapitalisierung von 1,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

